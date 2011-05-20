Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
13 лет назад
Перевод сделан был качественно и в срок. Были учтены все особенности и моменты. Спасибо!
Ответный отзыв
Великолепный заказчик. Корректен в общении, точен в задании, не скряга в оплате. Рекомендую, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$90
10 баллов
13 лет назад
Работать с Олегом одно удовольствие - все уточнит, расскажет и сделает точно в срок. Побольше бы таких профессионалов!
Ответный отзыв
Интересный заказ, достойный работодатель, хорошая и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим.
$30
10 баллов
14 лет назад
Перевод выполнен оперативно и качественно. Я остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Приятная работа, приятный заказчик, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую другим исполнителям
$35
10 баллов
14 лет назад
Олег сработал четко и оперативно. Приятен и корректен в общении. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Великолепное ТЗ, грамотно поставленная задача и незамедлительная оплата. Всем желаю побольше таких заказчиков, как Павел.