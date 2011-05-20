moleiro

Олег moleiro

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Перевести с английского на португ.-бразильский
Перевод сделан был качественно и в срок. Были учтены все особенности и моменты. Спасибо!
Великолепный заказчик. Корректен в общении, точен в задании, не скряга в оплате. Рекомендую, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Перевод на испанский (медицинская терминология)
Работать с Олегом одно удовольствие - все уточнит, расскажет и сделает точно в срок. Побольше бы таких профессионалов!
Интересный заказ, достойный работодатель, хорошая и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим.
Ответный отзыв
zteel
Игорь 
46 лет
21 год в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Перевод интерфейса сайта на португальский язык
Перевод выполнен оперативно и качественно. Я остался доволен сотрудничеством.
Приятная работа, приятный заказчик, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую другим исполнителям
Ответный отзыв
MMSoft
Иванов 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Локализация программы с английского на испанский
Олег сработал четко и оперативно. Приятен и корректен в общении. Мои рекомендации.
Великолепное ТЗ, грамотно поставленная задача и незамедлительная оплата. Всем желаю побольше таких заказчиков, как Павел.
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