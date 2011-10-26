Перевод интерфейса сайта на португальский язык

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Завершен4 заявки146 просмотров

Необходимо перевести интерфейс сайта на португальский язык.

Не цельный текст, а слова и фразы из интерфейса, учитывая контекст применения слова/фразы.

Во вложении первая порция фраз для перевода.

Будет еще вторая порция примерно такого же объема и куда больший объем хелпа.

п.с. Предпочтение отдаю исполнителям из Киева.

14 лет назад
zteel
Игорь 
45 лет
21 год в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

moleiro
Олег 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Перевод выполнен оперативно и качественно. Я остался доволен сотрудничеством.
Приятная работа, приятный заказчик, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую другим исполнителям

Заявки фрилансеров

moleiro
Олег 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад