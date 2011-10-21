Добрый вечер! Необходимо перевести задание к конференции (1800знаков). язык английский на русский нужен автор с портфолио и приемлимыми ценами, жду преложений. С увадением, Наталия
Перевод инструкций с сохранением структуры.
Требуется перевести инструкции на русский язык. А так же сохранить структуру и стиль как в оригинале. Инструкций очень много. Многие из них отличаются номерами моделей оборудования. См. приложение.
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