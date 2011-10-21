Перевод инструкций с сохранением структуры.

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Закрытнет заявок555 просмотров

Требуется перевести инструкции на русский язык. А так же сохранить структуру и стиль как в оригинале. Инструкций очень много. Многие из них отличаются номерами моделей оборудования. См. приложение.

14 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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