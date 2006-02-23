Понимающий и адекватный заказчик. Основной проблемой в ходе работы над проектом был тот факт что я не знаю немецкого языка, а вся документация была именно на нам. Онлайн переводчики не давали мне полного смысла, да и более 200 страниц отдавать на перевод было бессмысленно. Владимир очень внимательно отнесся к этому - отвечал на все мои вопросы, которые местами наверное казались ему наивными. Хочется высказать ему особую благодарность, т.к. если бы не его помощь, то я был бы бессилен. Относительно оплаты могу сказать что была задержка по независящим от сторон причинам, он объяснил это, и назвал срок в течение которого переведет мне деньги - и выполнил свое слово. Несомненно я доволен сотрудничеством с этим человеком, и с большим удовольствием готов работать с ним в будущем.