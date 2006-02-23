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- $100Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
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День добрый, есть рабочий сайт www.rybolov.de, работающий на системе Textus. Сайт состоит из следующих модулей: 1. Статьи (с возможностью комментирования пользователями) Для всех фотографий в публикациях генерируется маленькая картинка превью. 2. Форум (возможность корректировки сообщений в течении часа после ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт17 лет назад
День добрый, нужно связать яву с библиотекой на c++ (*.dll) чтоб потом можно было вывести расчеты, которые делаются в этой dll на экран с помощью jsp с выводом не проблема, проблема с подключением Java + C++ (*.dll) пока ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
15 лет назад
Понимающий и адекватный заказчик. Основной проблемой в ходе работы над проектом был тот факт что я не знаю немецкого языка, а вся документация была именно на нам. Онлайн переводчики не давали мне полного смысла, да и более 200 страниц отдавать на перевод было бессмысленно. Владимир очень внимательно отнесся к этому - отвечал на все мои вопросы, которые местами наверное казались ему наивными. Хочется высказать ему особую благодарность, т.к. если бы не его помощь, то я был бы бессилен. Относительно оплаты могу сказать что была задержка по независящим от сторон причинам, он объяснил это, и назвал срок в течение которого переведет мне деньги - и выполнил свое слово. Несомненно я доволен сотрудничеством с этим человеком, и с большим удовольствием готов работать с ним в будущем.