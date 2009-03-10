Опыт работы
2008г по настоящее время.
Работы по копирайтингу и наполнению сайтов, сознание тем, ответы на вопросы на форумах
2007г. по настоящее время.
«Международный коралловый клуб» продвижение продукции компании, проведение презентаций, консультаций по продукции компании. Анализ и подбор сотрудников, создание своей базы клиентов и партнеров.
1989-2007г.г.
Киевское конструкторское бюро «Луч»
Оформление документации, создание презентаций продукции организации.
1975-1989 г.г.
Инженер КПО им. Артема. Разработка и сопровождение систем контроля оборудования.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
Работа с Word, Excel, Power Point, TheBat, EI, Opera, FlashGet, Photoshop и другие необходимые для работы в интернет и создания текстовых, видео документов и презентаций
Увлечения и интересы
Психология, духовное развитие, фото, путешествия, здоровье, здоровый образ жизни, качественное питание и живая вода.
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