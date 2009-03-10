Качественный рерайт, работа на форумах. Знание компьютера, интернета.

Опыт работы

2008г по настоящее время.

Работы по копирайтингу и наполнению сайтов, сознание тем, ответы на вопросы на форумах

2007г. по настоящее время.

«Международный коралловый клуб» продвижение продукции компании, проведение презентаций, консультаций по продукции компании. Анализ и подбор сотрудников, создание своей базы клиентов и партнеров.

1989-2007г.г.

Киевское конструкторское бюро «Луч»

Оформление документации, создание презентаций продукции организации.

1975-1989 г.г.

Инженер КПО им. Артема. Разработка и сопровождение систем контроля оборудования.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Работа с Word, Excel, Power Point, TheBat, EI, Opera, FlashGet, Photoshop и другие необходимые для работы в интернет и создания текстовых, видео документов и презентаций

Увлечения и интересы

Психология, духовное развитие, фото, путешествия, здоровье, здоровый образ жизни, качественное питание и живая вода.