motocentr

Литош motocentr

 
39 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МОТОТЕХНИКА

all is well ))

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

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    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Баннера и фон для сайта
Претензий нет, все супер!
Максим молниеносно вник в суть работы, справился достойно и очень быстро! Рекомендую всем. Обязательно обращусь повторно! Спасибо
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