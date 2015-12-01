Абсолютно аналогичный сайт. http://novosibirsk.allnewhomes.ru/ Домен и хостинг уже есть! Дизайн - уникальный, может в чем-то интереснее! Формы поиска такие же + дополнительные 3-5. Фотографии и тексты уже устаревшие, есть более "свежая информация". Напичкать ключами и уникальными статьями!! необходимо и ...