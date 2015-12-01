Абсолютно аналогичный сайт. http://novosibirsk.allnewhomes.ru/ Домен и хостинг уже есть! Дизайн - уникальный, может в чем-то интереснее! Формы поиска такие же + дополнительные 3-5. Фотографии и тексты уже устаревшие, есть более "свежая информация". Напичкать ключами и уникальными статьями!! необходимо и ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо 9 анимированных иконок на сайт, расположенных в центральной части главной странице, и обозначающие категории товара. (группы товаров). сайт www.mc54.ru в моем понимании 2 варианта: -строгий стиль, как на сайте (http://apexmotors.ru/) \\ рассмотрим категории: доставка, сервис, техника ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт по продаже мототехники www.mc54.ru Нужны тексты 20 небольших статей в каждую категорию и об основных (ТОПОВЫХ товарах). ТЕМЫ И КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ! - снегоход Stels Росомаха s 800 -снегоход Stels Викинг 600 -снегоход Irbis DingoT150 -Irbis Dingo T125 -снегоход Эконика (http://mc54.ru/index.php?route=product/category&path=242_62_231) -снегоходы ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $20
Добрый день! Необходимо 3 баннера на "зимнюю тематику" (1230*300 pix) с определенным набором продукции (подробности напишу ) + поменять фон на сайте с осеннего на зимний! www.mc54.ru Рассмотрим предложение о доработке дизайна! (за отдельную плату)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад