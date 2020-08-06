mou_se

Сергей mou_se

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Прикладное ПО:

  • Python
  • C

СУБД:

  • любая
Автоматизация офисной работы:

  • Парсеры, BeautifulSoup, Selenium
Оплата: Webmoney WMU, WMR, WMZ,
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Krafterff
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$170
2 балла
5 лет назад
Сделать парсер и выгрузить на сайт
MySQLSymfony
Ничего не сделал, потратил только месяц на этого персонажа слов нет , одни эмоции
tsvirkun
Руслан 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
9 баллов
5 лет назад
Бот для телеграмма
Все хорошо, заказывал разработку бота для телеграмм. Все сделал отлично и ответственно. Были найдены пути решения поставленной задачи, произведены все настройки. Однозначно рекомендую.
Делал бота для телеграмма.Оплата произведена вовремя. ТЗ поставлено довольно ясно, и не менялось в течении проекта.Отличный заказчик.
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