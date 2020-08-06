Прикладное ПО:
- Python
- C
СУБД:
- любая
- Парсеры, BeautifulSoup, Selenium
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Отзывы заказчиков
$170
2 балла
5 лет назад
MySQLSymfony
Ничего не сделал, потратил только месяц на этого персонажа слов нет , одни эмоции
$40
9 баллов
5 лет назад
Все хорошо, заказывал разработку бота для телеграмм. Все сделал отлично и ответственно. Были найдены пути решения поставленной задачи, произведены все настройки. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Делал бота для телеграмма.Оплата произведена вовремя. ТЗ поставлено довольно ясно, и не менялось в течении проекта.Отличный заказчик.