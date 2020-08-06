Бот для телеграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок571 просмотр

Необходим бот, который будет брать сообщения из чата автоматически по мере их поступления и экспортировать их в виде скриншотов, и плюс медиа контент в облако в папку. По идее для каждого дня, нужно экспортировать в отдельную папку с новой датой. Будет идеально если бот самостоятельно сможет делать папку ежедневно. 

5 лет назад
tsvirkun
Руслан 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mou_se
Сергей 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$40
5 дней
Escrow
Все хорошо, заказывал разработку бота для телеграмм. Все сделал отлично и ответственно. Были найдены пути решения поставленной задачи, произведены все настройки. Однозначно рекомендую.
Делал бота для телеграмма.Оплата произведена вовремя. ТЗ поставлено довольно ясно, и не менялось в течении проекта.Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
mou_se
Сергей 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
16 часов назад
1 отзыв
5 лет назад

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