Бот для телеграмма

Необходим бот, который будет брать сообщения из чата автоматически по мере их поступления и экспортировать их в виде скриншотов, и плюс медиа контент в облако в папку. По идее для каждого дня, нужно экспортировать в отдельную папку с новой датой. Будет идеально если бот самостоятельно сможет делать папку ежедневно.