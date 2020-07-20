Развернуть телеграм бот

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  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок1131 просмотр

Написан на языке GO

Внутри проекта есть файл docker-compose

Docker
5 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров