Разработка решения для определения точного расстояния между объектами

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки976 просмотров

Необходимо разработать устройство, определяющее расстояние между объектами от нескольких метров  до нескольких десятков сантиметров. Пример: люди ходят с устройствами, и при  достижении определенного расстояния, устройство фиксирует расстояние и отправляет на сервер. 

Главное - это возможность определить расстояние, остальное решаемо. 

Отвечу на уточняющие вопросы.

5 лет назад
guest_1595107635221
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