https://github.com/bazuka5801/SteamFakePlayer/tree/master/SteamFakePlayer Там 3 программы, скомпилировать , что-бы запускались и отправить мне)
Заказ проектировка светодиодных линейных часов на Arduino
Доброго времени суток!
Есть проект линейных LED часов. Часы должны работать на ардуино, иметь будильник и разумеется кнопки которыми устанавливается будильник и при необходимости корректируется время.
Заявки фрилансеров
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