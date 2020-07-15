Заказ проектировка светодиодных линейных часов на Arduino

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Закрыт2 заявки1120 просмотров

Доброго времени суток!

Есть проект линейных LED часов. Часы должны работать на ардуино, иметь будильник и разумеется кнопки которыми устанавливается будильник и при необходимости корректируется время.

5 лет назад
GorTGT
Гор 
34 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Виталий
 
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5 лет в сервисе
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Сергей
 
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