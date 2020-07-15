Разработка специализированного программного обеспечения

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки1451 просмотр

Ищем 2х программистов C/С++, C# Developer.

Задача: разработка прикладного программного обеспечения.

Ориентировочный срок участия в проекте 1 год.

Оплата обсуждается по результатам собеседования.

Требования к кандидату:

.NET Core 3.0, WPF, ReactiveUI, Entity Framework Core, PosgreSQL, SmartCOM, Azure DevOps, Git

.NET Framework 4.7, WPF, ASP.NET, Entity Framework 6, MS SQL, WebSocket, Azure DevOps, TFS

C/C++, SQLite, TCP/IP, SIP, Linux, Git

В приоритете программисты живущие в Пермском крае.

Коротко о проекте:

Специализированное программное обеспечение для работы в ОС Linux. ПО модульное (не менее 10 модулей с различным функционалом)

Ищем опытных людей. Умеющих работать в команде и выполнять поставленные задачи в срок.

ASP.NETGitLinuxSQLSQLite
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guest_15949806089519
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