Прога для выкачивания с вк

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Закрыт9 заявок1357 просмотров

Нужно сделать прогу которая выкачивает номера телефонов с страницы пользователя  с определенных групп

5 лет назад
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