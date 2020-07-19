Добавить функцию отсутствия переноса по словам в текстовом редакторе

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Требуется добавить функцию отсутствия переноса по словам в текстовом редакторе с открытым кодом (c++).

Как это реализовано в обычном блокноте, если снять галочку с "переноса по словам".

Названия редактора - Textroom. Он есть в интернете

https://code.google.com/archive/p/textroom/downloads

У меня стоит версия textroom-0.7.1.1 (но версию можно любую из последних, главное чтобы она была под windows).

5 лет назад
MihailResh
Михаил 
54 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BUMV
71 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$20
31 день
Категорически не рекомендую! Этот красавец месяц морочил голову, а когда подошли сроки исчез и на связь больше не выходит. Если нет квалификации, не нужно браться. А если по ходу понял, что не можешь сделать - так и напиши, чтобы на тебя люди время не тратили.

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BUMV
71 год
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