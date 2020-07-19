Требуется добавить функцию отсутствия переноса по словам в текстовом редакторе с открытым кодом (c++).

Как это реализовано в обычном блокноте, если снять галочку с "переноса по словам".

Названия редактора - Textroom. Он есть в интернете

https://code.google.com/archive/p/textroom/downloads

У меня стоит версия textroom-0.7.1.1 (но версию можно любую из последних, главное чтобы она была под windows).