Распознать надписи на видео

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Вот видео https://drive.google.com/file/d/14rcYiEGWXB92sEZIaHrX5T74r2E3gsUc/view?usp=sharing

Нужен скрипт, чтобы распознавать время появления и исчезновения надписей в облачках.

Возможно можно использовать этот https://git.clapity.eu/Id/YoloCR но я не знаю как его запустить.

Если вы сможете проверить его работоспособность и настроить его под надписи, что на видео, то вы тот кто мне нужен.

Или может вы сможете сделать скрипт, который будет искать буквы на видео по заранее собранным примерам и собирать время появления и исчезновения.

Если есть вопросы, пишите, обсудим.

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