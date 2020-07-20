Распознавание номерных знаков с видеокамеры

Нужно приложение, которое бы могло реализовать распознавание номерных знаков автомобилей с видео записи камеры наблюдения

Есть однополосная дорога, идущая в двух направлениях - полоса в каждую сторону.

Нужно в базу записывать

Число пройденных машин

Все номерные знаки

Съемка только в в дневное время с хорошим освещением, и камеру можно поставить так чтобы был оптимальный угол для съемки

И давать предупреждения если, машина проходит со номерным знаком который в черном списке.

Или наоборот может быть белый список (разрешенные машины) и нужно засечь номер которые не в белом списке.

Нужно приложение, которое бы это могло реализовать

Как вариант можно использовать решение https://www.openalpr.com/ или свое собственное

Это нужно для мероприятия на пару дней

На чем собираетесь сделать и какой хард для этого можно использовать?

Устанавливаться система будет за городом, и без наличия рядом электричества. Поэтому было бы идеально чтобы можно было использовать скажем что-то типа Rasberry и нужно найти возможность использовать минимальные энергозатратные элементы. У меня уже есть Rasberry Pi4 и видео камера

Работа срочная, нужно сделать в течение пары недель максимум