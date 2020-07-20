Распознавание номерных знаков с видеокамеры

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Закрыт2 заявки1125 просмотров

Нужно приложение, которое бы могло реализовать распознавание номерных знаков автомобилей с видео записи камеры наблюдения

Есть однополосная дорога, идущая в двух направлениях - полоса в каждую сторону.

Нужно в базу записывать

Число пройденных машин

Все номерные знаки

Съемка только в в дневное время с хорошим освещением, и камеру можно поставить так чтобы был оптимальный угол для съемки

И давать предупреждения если, машина проходит со номерным знаком который в черном списке.

Или наоборот может быть белый список (разрешенные машины) и нужно засечь номер которые не в белом списке.

Нужно приложение, которое бы это могло реализовать

Как вариант можно использовать решение https://www.openalpr.com/ или свое собственное

Это нужно для мероприятия на пару дней

На чем собираетесь сделать и какой хард для этого можно использовать?

Устанавливаться система будет за городом, и без наличия рядом электричества. Поэтому было бы идеально чтобы можно было использовать скажем что-то типа Rasberry и нужно найти возможность использовать минимальные энергозатратные элементы. У меня уже есть Rasberry Pi4 и видео камера

Работа срочная, нужно сделать в течение пары недель максимум

5 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад

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