https://github.com/bazuka5801/SteamFakePlayer/tree/master/SteamFakePlayer Там 3 программы, скомпилировать , что-бы запускались и отправить мне)
Распознавание номерных знаков с видеокамеры
Нужно приложение, которое бы могло реализовать распознавание номерных знаков автомобилей с видео записи камеры наблюдения
Есть однополосная дорога, идущая в двух направлениях - полоса в каждую сторону.
Нужно в базу записывать
Число пройденных машин
Все номерные знаки
Съемка только в в дневное время с хорошим освещением, и камеру можно поставить так чтобы был оптимальный угол для съемки
И давать предупреждения если, машина проходит со номерным знаком который в черном списке.
Или наоборот может быть белый список (разрешенные машины) и нужно засечь номер которые не в белом списке.
Нужно приложение, которое бы это могло реализовать
Как вариант можно использовать решение https://www.openalpr.com/ или свое собственное
Это нужно для мероприятия на пару дней
На чем собираетесь сделать и какой хард для этого можно использовать?
Устанавливаться система будет за городом, и без наличия рядом электричества. Поэтому было бы идеально чтобы можно было использовать скажем что-то типа Rasberry и нужно найти возможность использовать минимальные энергозатратные элементы. У меня уже есть Rasberry Pi4 и видео камера
Работа срочная, нужно сделать в течение пары недель максимум
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