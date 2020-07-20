Написать софт и алоритмы на C#, JS, WPF

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1212 просмотров

Хард-скиллз:

C# и JS, опыт работы с WPF.

Умение использовать GitHub и Jira.

Написать алгоритмы автоматизации работы браузера на JS под конкретные задачи. 

Доработать существующий продукт на C#.

Сумма заказа и детали задачи обсуждаются подробнее при личном общении. 

Оплата частями по выполненным задачам по роадмап. 

Приветствуется знание принципов работы букмекерских контор

П.С.: ценим следующие навыки...

Ответственность за взятые задачи.

Умение погружаться в задачу и искать ответы самостоятельно.

Умение работать в команде.

Умение донести идею до команды понятным языком.

Готовность в экстренных ситуациях быстро исправить баги продукта.

Навык планирования и оценки времени на выполнение задач.

JavaScript
5 лет назад
dosipoff
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
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5 лет назад
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