https://github.com/bazuka5801/SteamFakePlayer/tree/master/SteamFakePlayer Там 3 программы, скомпилировать , что-бы запускались и отправить мне)
Написать софт и алоритмы на C#, JS, WPF
Хард-скиллз:
C# и JS, опыт работы с WPF.
Умение использовать GitHub и Jira.
Написать алгоритмы автоматизации работы браузера на JS под конкретные задачи.
Доработать существующий продукт на C#.
Сумма заказа и детали задачи обсуждаются подробнее при личном общении.
Оплата частями по выполненным задачам по роадмап.
Приветствуется знание принципов работы букмекерских контор
П.С.: ценим следующие навыки...
Ответственность за взятые задачи.
Умение погружаться в задачу и искать ответы самостоятельно.
Умение работать в команде.
Умение донести идею до команды понятным языком.
Готовность в экстренных ситуациях быстро исправить баги продукта.
Навык планирования и оценки времени на выполнение задач.
Заявки фрилансеров
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