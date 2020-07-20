Написать копию телеграм-бота на NodeJS или PHP

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Закрыт1 заявка1111 просмотров

Нужно сделать копию бота

https://t.me/EasyMoneyBoxBot

В отклике пишите стек технлогий, каким способом планируете забирать сообщения у телеги. 

Node.jsPHP
5 лет назад
ivanvorobei
30 лет
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Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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Был
5 лет назад
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