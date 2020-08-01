Парсер Яндекс.Картинок на PHP

Вот видео https://drive.google.com/file/d/14rcYiEGWXB92sEZIaHrX5T74r2E3gsUc/view?usp=sharing Нужен скрипт, чтобы распознавать время появления и исчезновения надписей в облачках. Возможно можно использовать этот https://git.clapity.eu/Id/YoloCR но я не знаю как его запустить. Если вы сможете проверить его работоспособность и настроить ...