Парсер Яндекс.Картинок на PHP

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Завершен1 заявка406 просмотров

Нужен парсер Яндекс.Картинок с запросом через заданный прокси через http запрос или через Яндекс.XML

То есть в метод направляются данные - оттуда возвращается X картинок.

Язык написания: PHP, в виде класса

Способ запроса к Яндексу: Guzzle (предпочтительно) / Curl

Clean code с минимальными комментариями- очень желателен.

Входные данные:

1. Поисковая строка

2. Количество картинок

3. Выходные данные: ссылки / файлы

4. Данные прокси сервера

(массив [

'lonig']) / null если без прокси

5. Данные XML array('user'=>'login111','key'=>'ekjdlfkjsldkfjsd') или null

 если XML = null - запрос идёт через http

Выходные данные

1. Массив ссылок на картинки / массив файлов по выбору

Задача описана предельно понятно, прошу озвучить окончательную сумму и цену или вопрос, касающиеся технического задания.

Рекламные посты в стиле "делаем парсеры более 10 лет обращайтесь" будут игнорироваться. 

PHP
5 лет назад
ay232
Юрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$16
1 день
Работа сделана. Артём понимает, что такое ООП в PHP, для чего нужны классы и всё такое. Обладает хорошим программистским мышлением. Рекомендую для работы.
Рекомендую!

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artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад