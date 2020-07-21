Нужно сделать копию бота https://t.me/EasyMoneyBoxBot В отклике пишите стек технлогий, каким способом планируете забирать сообщения у телеги.
Cоздать приложение windows
Необходимо создать приложение, осуществляющее в реальном времени мониторинг уровня звука запущенных программ,
которые в данный момент воспроизводят звук.
1. Получить список установленных в системе аудио устройств для вывода звука.
2. Получить список приложений, воспроизводящих звук в данный момент в разрезе каждого аудио устройства вывода (отображаются в микшере громкости, рис.1 и рис.2)
3. Информацию об уровне звука определенного приложения с определенной аудиокарты выводить в виде динамической таблицы в режиме реального времени, используя компонент ValueListEditor, в следующем виде: поле Key формируется как название карты и название приложения, объединенных через подчеркивание, поле Value – текущий уровень звука конкретного приложения (рис.3).
Срок выполнения: не позднее 27 июля 2020г. 15-00 (Москва)
Операционная система: Windows Vista и выше.
Язык программирования: Delphi 2010.
Технология: использование Windows Multimedia API.
Результат выполнения проекта: работоспособные и функциональные исходные коды программы.
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