Cоздать приложение windows

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Необходимо создать приложение, осуществляющее в реальном времени мониторинг уровня звука запущенных программ, 

которые в данный момент воспроизводят звук.

1. Получить список установленных в системе аудио устройств для вывода звука.

2. Получить список приложений, воспроизводящих звук в данный момент в разрезе каждого аудио устройства вывода (отображаются в микшере громкости, рис.1 и рис.2)

3. Информацию об уровне звука определенного приложения с определенной аудиокарты выводить в виде динамической таблицы  в режиме реального времени, используя компонент ValueListEditor, в следующем виде: поле Key формируется как название карты и название приложения, объединенных через подчеркивание, поле Value – текущий уровень звука конкретного приложения (рис.3).

Срок выполнения: не позднее 27 июля 2020г. 15-00 (Москва)

Операционная система: Windows Vista и выше.

Язык программирования: Delphi 2010.

Технология: использование Windows Multimedia API.

Результат выполнения проекта: работоспособные и функциональные исходные коды программы.

Delphi
5 лет назад
Duunia
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