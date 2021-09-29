mrumyanceva

$100
Нужно отрисовать графические элементы интерфейса для приложения. В уже существующем дизайне мобильного приложения. Подробности обсудили в telegram
Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Нужно отрисовать графические элементы интерфейса для приложения. В уже существующем дизайне мобильного приложения. Подробности обсудили в telegram
Нужно отрисовать графические элементы интерфейса для приложения. В уже существующем дизайне мобильного приложения. Подробности обсудили в telegram
Нужно анимировать 3 готовые иллюстрации (svg в Figma). Анимации несложные, цикл 2 секунды. Тз вышлю в лс. Требования: выполнение работы в After Effects (опыт и наличие портфолио обязательны), экспорт в формате json.