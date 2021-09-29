mrumyanceva

Сотрудничать с Маргаритой одно удовольствие :) Четкая постановка задачи. Всегда конструктивная и быстрая обратная связь. С оплатой тоже никаких проблем, все своевременно и как договаривались. Спасибо за интересный проект. Буду действительно рад помочь еще.