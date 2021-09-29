mrumyanceva

Маргарита mrumyanceva

 
25 летПольша/Варшава
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
$100
10 баллов
2 года назад
Дизайн графического контента для мобильного приложения
Сотрудничать с Маргаритой одно удовольствие :) Четкая постановка задачи. Всегда конструктивная и быстрая обратная связь. С оплатой тоже никаких проблем, все своевременно и как договаривались. Спасибо за интересный проект. Буду действительно рад помочь еще.
Все качественно и в указанные сроки. Будем сотрудничать в будущем :) Сделал даже лучше, чем было указано в ТЗ. Очень рекомендую!
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