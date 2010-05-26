При выполнении проекта Владимир показал себя исключительно с наилучшей стороны: - по ходу работы проявлял инициативность и предлагал более оптимальные варианты решения; - работу сдал на несколько дней раньше времени; - итоговый результат по качеству превосходит даже оригинал; - полностью выполнил работу по установке и настройке сайта на сервере. Помимо этого всегда оперативно исправлял мелкие баки и вносил изменения по первому же требованию. Лично я качеством работы более чем доволен. Рекомендую всем Владимира как надёжного и отзывчивого профессионала своего дела!