msNet

Максим Назаров msNet

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Парсер сервиса расчёта расстояний между городами

    Приветствую! Нужно распарсить расстояния между населёнными пунктами России от Москвы и Санкт-Петербурга с сервиса http://www.toplogistic.ru/314.html#russia-x286194y394900s6. Базу населённых пунктов России предоставлю (всего около 3200 пунктов). На выходе должны получить MySQL таблицу со следующими полями: 1) id 2) city (название населённого пункта, ...

    MySQLHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать небольшой скрипт

    Приветствую. Есть небольшая работёнка для тех кто не занят этим воскресным вечером. Нужно доработать простенький track bar. Открываем страничку http://www.strategia.su/homm/doubletrackbar/test.html и берём последний пример (значения: от 500 до 20000; MinSpace: 500; RoundTo: 500; FormatNumbers: true; AllowedValues: true). Что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен сайтик

    Приветствую всех. Нужно сделать русскоязычную копию сайта http://www.fptindustrial.com/en-UK/Pages/HomePage.aspx + добавить в него каталог продукции. CMS не нужно. Сайт должен быть написан с использованием php и MySQL. Струтура кода страниц должна быть следующей: 1) файл header.php содержащий в себе код ...

    PHPMySQLCSS
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание русскоязычной копии сайта

    Приветствую, коллеги. В силу отсутствия свободного времени готов финансово отблагодарить того, кто поможет мне с одной работёнкой: есть сайт www.powerwashers(тут точка)co(тут ещё одна точка)uk. Мне нужен РУССИФИЦИРОВАННЫЙ полный клон этого сайта. Текстовый перевод каждой страницы предоставлю. Т.е. Ваша ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно распарсить сайт

    Нужно распарсить сайт wildsoft(.)ru. Интересны только результаты гонок (например - http://wildsoft(.)ru/gp.php?y=2004&amp;gp=719). Результатом работы должна быть 4 таблицы MySQL Таблица "race" (инфа о гонке) со следующими полями: - порядковый номер гонки - дата проведения гонки - погода - длина круга - кол-во ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен клон сайта

    $150

    Нужен клон сайта setka.biz с такими же функциональными возможностями, но БЕЗ ДИЗАЙНА. Срок - 3-4 дня. Никаких предоплат не будет (устал терять деньги на обмане)!

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
berejant
Антон 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Доработать небольшой скрипт
Понятно объяснил суть задания. Оплатил по факту. Не кинул. Приятно было работать.
Сделал быстро, качественно и без лишних вопросов. Уверен, это не последнее наше сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
4pin
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
$500
10 баллов
13 лет назад
Создание русскоязычной копии сайта
Идеальный заказчик. Чёткая задача, нормальный срок выполнения, чёткая оплата. С пребольшим удовольствием буду работать дальше. Данному заказчику можно выполнять работы без предоплат. РЕКОМЕНДУЮ.
При выполнении проекта Владимир показал себя исключительно с наилучшей стороны: - по ходу работы проявлял инициативность и предлагал более оптимальные варианты решения; - работу сдал на несколько дней раньше времени; - итоговый результат по качеству превосходит даже оригинал; - полностью выполнил работу по установке и настройке сайта на сервере. Помимо этого всегда оперативно исправлял мелкие баки и вносил изменения по первому же требованию. Лично я качеством работы более чем доволен. Рекомендую всем Владимира как надёжного и отзывчивого профессионала своего дела!
Ответный отзыв
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Нужно распарсить сайт
Прекрасный заказчик,четко формулирует задание,проявляет понимание(я попросил продлить срок на 1 день так как проект бил весьма не простой,он на ето отреагировал позитивно),своевременно и хорошо платит за роботу,приятен как человек и роботодатель,очень рекомендую,надеюсь на дальнейшее сотрудничество =) С уважением Владимир!
В процессе выполнения задания выяснились некоторые ньюансы которые значительно осложняли процесс его выполнения. Но Владимир, несмотря ни на что, продолжал работу без увеличения итоговой цены. Лично мне понравилась в нём его целеустремлённость, которая перетекла не в попытку тупо заработать денег, а выполнить всё качественно и в срок. Настоятельно рекомендую! PS: код пишет валидно и по всем канонам программирования, а благодаря обширным комментариям читать листинг - одно сплошное удовольствие.
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