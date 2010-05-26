Приветствую! Нужно распарсить расстояния между населёнными пунктами России от Москвы и Санкт-Петербурга с сервиса http://www.toplogistic.ru/314.html#russia-x286194y394900s6. Базу населённых пунктов России предоставлю (всего около 3200 пунктов). На выходе должны получить MySQL таблицу со следующими полями: 1) id 2) city (название населённого пункта, ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Есть небольшая работёнка для тех кто не занят этим воскресным вечером. Нужно доработать простенький track bar. Открываем страничку http://www.strategia.su/homm/doubletrackbar/test.html и берём последний пример (значения: от 500 до 20000; MinSpace: 500; RoundTo: 500; FormatNumbers: true; AllowedValues: true). Что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Приветствую всех. Нужно сделать русскоязычную копию сайта http://www.fptindustrial.com/en-UK/Pages/HomePage.aspx + добавить в него каталог продукции. CMS не нужно. Сайт должен быть написан с использованием php и MySQL. Струтура кода страниц должна быть следующей: 1) файл header.php содержащий в себе код ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую, коллеги. В силу отсутствия свободного времени готов финансово отблагодарить того, кто поможет мне с одной работёнкой: есть сайт www.powerwashers(тут точка)co(тут ещё одна точка)uk. Мне нужен РУССИФИЦИРОВАННЫЙ полный клон этого сайта. Текстовый перевод каждой страницы предоставлю. Т.е. Ваша ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно распарсить сайт wildsoft(.)ru. Интересны только результаты гонок (например - http://wildsoft(.)ru/gp.php?y=2004&gp=719). Результатом работы должна быть 4 таблицы MySQL Таблица "race" (инфа о гонке) со следующими полями: - порядковый номер гонки - дата проведения гонки - погода - длина круга - кол-во ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Нужен клон сайта setka.biz с такими же функциональными возможностями, но БЕЗ ДИЗАЙНА. Срок - 3-4 дня. Никаких предоплат не будет (устал терять деньги на обмане)!Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад