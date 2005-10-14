mtx

Гость mtx

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Предполагаемая должность: программист.

Образование: высшее, специальность информатика

Опыт работы: 3 лет.

Возраст: 23 года.

Характер работы: удаленная.

Имею опыт работы:

Системное программирование, прикладное программирование;

Языки:

-Delphi (3-7)

-Microsoft Visual C++ ( " 6.0 " , " .NET ")

-PHP( имею собственную библиотеку базовых классов и функций )

-JavaScript

-Microsoft Visual Basic ( " 6.0 " , " .NET ")

-средства гипертекстовой разработки( HTML , DHTML )

-средства СУРБД( SQL-совместимые )

-опыт работы с библиотекой WIN 32 API.

- платформы - .Net, COM/COM+;

- знание принципов ООП и шаблонов проектирования.

Участие а проектах:

- 3 года на должности (PHP,outlook,VB[A]) программиста в IT компании "Sagasoft" .

-программа удаленного администрирования (Internet,Intranet), Delphi 6 + Win32 API.

-интерпретатор Windows команд, Delphi 5 + Win32 API.

-математический пакет MiniMath (на падобе пакета "Mathematica"), Visual C++ 6.0, ООП , с использованием шаблонов.

Личные качества : ответственность, работоспособность.

Проекты в которых я принимал участие вы можете найти на сайтах:

- www.sagasoft.com

- www.itgrp.net

PHPJavascriptHTMLDelphi
Отзывы заказчиков
gamesfuture
42 годаУкраина
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$25
0 баллов
18 лет назад
Статистический раздел
Для моего сайта делал четыре работы. Сначала выполнялось все добросовестно, ничего плохо сказать не могу. Последняя работа не была выполнена в срок. Кудато пропал, и после трех дней ожиданий я начал поиски другого программиста. Мало того что не доделал новый раздел, так еще из предыдущих работ многие функции оставил нерабочими. Мое мнение: на серьезные работы не готов.
vasilijspb
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Нужна прога на Pascal (можно Delphi)
хорошо и быстро и самое главное качественно сделал