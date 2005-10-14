Для моего сайта делал четыре работы. Сначала выполнялось все добросовестно, ничего плохо сказать не могу. Последняя работа не была выполнена в срок. Кудато пропал, и после трех дней ожиданий я начал поиски другого программиста. Мало того что не доделал новый раздел, так еще из предыдущих работ многие функции оставил нерабочими. Мое мнение: на серьезные работы не готов.