Разместить на двух приличных форумах ссылки с короткими комментариями во флудилках. Ссылки на приличный сайт (новости) - не лохотрон или "зороботай дёнег"
Поисковые системы (SEO)3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Разместить на двух приличных форумах ссылки с короткими комментариями во флудилках. Ссылки на приличный сайт (новости) - не лохотрон или "зороботай дёнег"
Репост готовых статей на новостных сайтах
Несложная работа по репосту готовых текстов. Размещение 4-5 готовых материалов на 30 точках в сутки. Копипаст плюс небольшие правки заголовков.