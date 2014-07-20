mushyn

Игорь Мушин mushyn

 
42 годаУкраина/Черновцы
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Адаптивный Шаблон для DLE 12.1 оригінальний дизайн

    Здравствуйте! Нужно сверстать адаптивный, кроссбраузерный Шаблон (тематика вязание) для DLE 12.1  - оригинальный дизайн  Структура сайта чтото  в этом стиле - vjazalochka.ru, но чтоб отличался дизайн

    DLE
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод или рерайт статей (предпочитаю переводы). Тематика "Вязание"

    Детали задания: Перевод статей (желательно любой иностранный язык кроме английского). При нормальном качестве статтей и вменяемой цене - длительное сотрудничество. (перевод статтей: вязаные кофточки, вязаные платья, вязаные салфетки ... ). Нужно 30 статей в месяц (в ...

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переводчик статей (тематика вязание)

    Перевод или рерайт статей (предпочитаю переводы). При нормальном качестве статтей и вменяемой цене - длительное сотрудничество. (перевод статтей: вязаные кофточки, вязаные платья, вязаные салфетки ... ). Цена договорная.

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад