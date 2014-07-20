Здравствуйте! Нужно сверстать адаптивный, кроссбраузерный Шаблон (тематика вязание) для DLE 12.1 - оригинальный дизайн Структура сайта чтото в этом стиле - vjazalochka.ru, но чтоб отличался дизайн
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Закрыт
6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сверстать адаптивный, кроссбраузерный Шаблон (тематика вязание) для DLE 12.1 - оригинальный дизайн Структура сайта чтото в этом стиле - vjazalochka.ru, но чтоб отличался дизайн
Детали задания: Перевод статей (желательно любой иностранный язык кроме английского). При нормальном качестве статтей и вменяемой цене - длительное сотрудничество. (перевод статтей: вязаные кофточки, вязаные платья, вязаные салфетки ... ). Нужно 30 статей в месяц (в ...
Перевод или рерайт статей (предпочитаю переводы). При нормальном качестве статтей и вменяемой цене - длительное сотрудничество. (перевод статтей: вязаные кофточки, вязаные платья, вязаные салфетки ... ). Цена договорная.