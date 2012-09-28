Авторский дизайн! Магазины и сайты на CMS JOOMLA. Качественно и надежно!!!

Связь: через ЛС, далее Skype, ICQ. Возможна связь по телефону.

Время работы: 09 00 - 20 00 по Киеву. Выходных нет.

Я всегда найду возможность оперативно ответить на ваши вопросы и выслушать ваши комментарии, где бы я ни был.

- Создание сайтов и интернет-магазинов "под ключ".

- Заполнение товарами интернет-магазина

- SEO продвижение. Поможем составить семантику, сделаем оптимизацию и выведем ваш сайт в топ Google, Yandex и Google.com

А так же выполним любую нестандартную задачу за адекватные деньги с двойным желанием - всегда интересно что-то новое.

У вас нет технического задания? Не проблема - я вышлю вам бриф с вопросами и помогу составить задание. За спасибо, но без денег. А вы решите - заказывать или нет.

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- Сайты делаем качественные, без ошибок и глюков. Техническая поддержка - бесплатно. Дизайны делаем красивые и с учетом юзабилити. Верстка валидная и кроссбраузерная. Настройка полная.

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Работаем на качество. Сроки четко соблюдаем. Инициативны и стараемся подсказать правильный путь, если таковым ваш не считаем.

Заказав у нас выполнение проекта - вы можете забыть о нем, но мы вам напомним и в любом случае доведем проект до победного завершения.

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За Еду работаем! Хорошую и качественную...

За % от призрачного будущего заработка тоже не работаем (очень редкие исключения).

У вас есть идея и деньги - тогда мы поможем ее реализовать и заставить приносить вам прибыль. Вы платите и отдыхаете. Мы работаем!

У вас нет идеи, но есть деньги и направление - мы можем провести маркетинговое исследование и определить целесообразность вашего проекта.

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