$10
Сделать надпись на памятник с памятной веточкой. Все должно быть схожим с заданной фотографией, только текст другой
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Сделать надпись на памятник с памятной веточкой. Все должно быть схожим с заданной фотографией, только текст другой
Требуется провести провести проверку юзабилити и функционала сайта и мобильного приложения по поиску АЗС по заданным критериям. Нужен специалист с большим опытом и примерами работ. Настроен на долгосрочное сотрудничество.
Создание адаптивного информационного сайта, объединяющего все АЗС, включая крупные и мелкие сети, а также единичные.
Мобильные приложения по поиску АЗС. За основу берется итальянский Prezzi Benzina