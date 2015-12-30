Обращался к Азамату для создания надписи на памятник с памятной веточкой. С Азаматом очень приятно иметь дело. Учёл все пожелания, советовал, предлагал, как и что сделать лучше, но при этом не настаивал и был очень тактичен на протяжении всего общения. А самое главное он всё быстро сделал (для нас это было очень важно) и всегда был на связи.