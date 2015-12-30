mvoldem

Вольдемар Шейнеман mvoldem

 
32 годаРоссия/Курск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ozm
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Надпись на памятник
Очень благодарен за работу. Всем советую.
Обращался к Азамату для создания надписи на памятник с памятной веточкой. С Азаматом очень приятно иметь дело. Учёл все пожелания, советовал, предлагал, как и что сделать лучше, но при этом не настаивал и был очень тактичен на протяжении всего общения. А самое главное он всё быстро сделал (для нас это было очень важно) и всегда был на связи.
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