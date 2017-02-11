HTML-верстка. Создание сайтов на Wordpress
Готов предложить свои услуги по созданию сайтов на Wordpress, а также верстке адаптивного дизайна.
Знания:
- Html,
- CSS,
- JS,
- PHP,
- MySql.
По поводу работы и сроков:
Ответственный и выполняю работу настолько быстро, насколько это возможно.
Всегда открыт к интересным проектам и предложениям.
Связь:
Скайп - почти всегда онлайн. Дополнительный skype для связи: myfreelanceblog.net
Портфолио
- Простенький недорогой мебельный сайт146 просмотров
- Наполнение или верстка, больше связано с CSS136 просмотров
- Террасная доска178 просмотров
- Мой очередной любительский музыкальный блог165 просмотров
- Строительство бассейнов131 просмотр
HTML-верстка
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