HTML-верстка. Создание сайтов на Wordpress

Готов предложить свои услуги по созданию сайтов на Wordpress, а также верстке адаптивного дизайна.

Знания:

- Html,

- CSS,

- JS,

- PHP,

- MySql.

По поводу работы и сроков:

Ответственный и выполняю работу настолько быстро, насколько это возможно.

Всегда открыт к интересным проектам и предложениям.

Связь:

Скайп - почти всегда онлайн. Дополнительный skype для связи: myfreelanceblog.net