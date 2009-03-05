Перевод с русского на румынский аварийной карточки. 1.5 переводч. стр.
Образование
1.МГЛУ, переводческий факультет
2. Шанхайский Университет Иностранных Языков
Факультет обучения иностранных граждан, cпециальность: китайский язык
Рабочие иностранные языки:
китайский, английский, немецкий
Языковые пары: англ-рус, кит-рус, нем-рус, рус-англ, рус-кит, рус-нем; возможен перевод с иностранного на иностранный в любой комбинации
Ключевые навыки: перевод письменный и устный (последовательный), в том числе перевод художественной литературы и технический перевод
Тематика: архитектура, дизайн, строительство, химия, экономика и маркетинг, электротехника, медицина и стоматология, коммерческая переписка, контракты, грузосопроводительные и таможенные док-ты, техническая документация (чертежи, ТУ, спецификации, техзадания, сертификаты и т.д.), логистика, ВЭД, гуманитарные науки (культурология, история, искусство, кино, журналистика, социология, музыка и мн. др.), экология.
Опыт работы
Полный рабочий день
= с декабря 2007 г. – Москва
Управляющая и торговая компания ООО «Химинвест»
(Дмитриевский Химический Завод г. Кинешма, Ивановская область www.dhz.ru)
менеджер отдела внешнеэкономических связей
Маркетинг, телефонные переговоры и переговоры за столом с иностранными партнерами, заключение, ведение и документарное сопровождение экспортных сделок, контроль логистики, рассмотрение претензий: продажа химических продуктов в Иорданию, Сирию, Индию, Пакистан, Латинскую Америку, Африку, Китай, страны ЮВА;
Поиск иностранных партнеров, телефонные переговоры и переговоры за столом, заключение, ведение и документарное сопровождение импортных сделок, контроль сроков отгрузки, составление претензий: закупка цемента и клинкера из Европы, Китая, стран ЮВА
=ноябрь 2006г. – декабрь 2007г. Москва
Инвестиционно-строительная компания ЗАО «Европейское экологическое сообщество»
менеджер-переводчик – сотрудник внешнеэкономического отдела
поиск партнеров за рубежом, ведение деловой переписки, устный перевод (переговоры, неоднократные командировки в КНР, до 1 мес.), письменный перевод технической документации (строительные и инженерные чертежи в AutoCAD, ArchiCAD и .PDF, спецификации, техзадания, таможенные и грузосопроводительные документы), контракты, переговоры, тематические выставки, в том числе в КНР, участие в разработке инвестиционных проектов
основные темы переводов: дизайн, архитектура, строительство, инвестиции;
=май 2006г. – ноябрь 2006г. – Москва
МИД РФ
Российский центр международного научного и культурного сотрудничества («Росзарубежцентр»)
ведущий специалист, затем главный специалист
ведение переговоров и деловой переписки с зарубежными культурными центрами, координация поездок исполнителей, коллективов, художников и т.д. в представительства за рубежом.
Внештатная работа
=С сентября 2006г. – Москва
переводческое агентство «KGTC»
внештатный переводчик – китайский, английский и немецкий языки – письменные технические переводы различной тематики
=Июль 2006г. – август 2007г. Москва
компания «ElectroScooter Co., LLC»
внештатный переводчик: китайский, английский, немецкий язык
Ведение деловой переписки, перевод технической документации (спецификации, инструкции, таможенные документы), переговоры, контракты, командировки (КНР), тематические выставки (электроскутеры, мотоциклы, велосипеды, снегоходы и др.)
Проекты
=август 2006г. – Москва
компания «Мультисофт»
устный перевод на переговорах с китайскими партнерами (тематика: электросчетчики, информационная защита)
=март 2006г. – Москва
11-й Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
менеджер-переводчик, атташе при сборной команде Китая – китайский, английский язык
=сентябрь – декабрь 2005г. – Москва
Журнал «Россия-Китай ХХI век»
корреспондент
работа с зарубежной прессой, статьи (культурологическая тематика)
=февраль – май 2005г. – Москва
VII Международный кинофестиваль детективного кино
менеджер-переводчик
ведение текущей документации на английском и немецком языке
устный перевод на мероприятиях фестиваля
перевод и озвучивание фильмов
работа с иностранными гостями (китайский, английский, немецкий языки)
составление каталога участников фестиваля (китайский, английский языки)
=Сентябрь – декабрь 2004г. г. Шанхай
Школа-лицей при Шанхайском Университете Иностранных Языков
преподаватель
обучение китайских школьников английскому языку (разговорный практикум)
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