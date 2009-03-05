Переводы с/на китайский, английский, немецкий

Образование

1.МГЛУ, переводческий факультет

2. Шанхайский Университет Иностранных Языков

Факультет обучения иностранных граждан, cпециальность: китайский язык

Рабочие иностранные языки:

китайский, английский, немецкий

Языковые пары: англ-рус, кит-рус, нем-рус, рус-англ, рус-кит, рус-нем; возможен перевод с иностранного на иностранный в любой комбинации

Ключевые навыки: перевод письменный и устный (последовательный), в том числе перевод художественной литературы и технический перевод

Тематика: архитектура, дизайн, строительство, химия, экономика и маркетинг, электротехника, медицина и стоматология, коммерческая переписка, контракты, грузосопроводительные и таможенные док-ты, техническая документация (чертежи, ТУ, спецификации, техзадания, сертификаты и т.д.), логистика, ВЭД, гуманитарные науки (культурология, история, искусство, кино, журналистика, социология, музыка и мн. др.), экология.

Опыт работы

Полный рабочий день

= с декабря 2007 г. – Москва

Управляющая и торговая компания ООО «Химинвест»

(Дмитриевский Химический Завод г. Кинешма, Ивановская область www.dhz.ru)

менеджер отдела внешнеэкономических связей

Маркетинг, телефонные переговоры и переговоры за столом с иностранными партнерами, заключение, ведение и документарное сопровождение экспортных сделок, контроль логистики, рассмотрение претензий: продажа химических продуктов в Иорданию, Сирию, Индию, Пакистан, Латинскую Америку, Африку, Китай, страны ЮВА;

Поиск иностранных партнеров, телефонные переговоры и переговоры за столом, заключение, ведение и документарное сопровождение импортных сделок, контроль сроков отгрузки, составление претензий: закупка цемента и клинкера из Европы, Китая, стран ЮВА

=ноябрь 2006г. – декабрь 2007г. Москва

Инвестиционно-строительная компания ЗАО «Европейское экологическое сообщество»

менеджер-переводчик – сотрудник внешнеэкономического отдела

поиск партнеров за рубежом, ведение деловой переписки, устный перевод (переговоры, неоднократные командировки в КНР, до 1 мес.), письменный перевод технической документации (строительные и инженерные чертежи в AutoCAD, ArchiCAD и .PDF, спецификации, техзадания, таможенные и грузосопроводительные документы), контракты, переговоры, тематические выставки, в том числе в КНР, участие в разработке инвестиционных проектов

основные темы переводов: дизайн, архитектура, строительство, инвестиции;

=май 2006г. – ноябрь 2006г. – Москва

МИД РФ

Российский центр международного научного и культурного сотрудничества («Росзарубежцентр»)

ведущий специалист, затем главный специалист

ведение переговоров и деловой переписки с зарубежными культурными центрами, координация поездок исполнителей, коллективов, художников и т.д. в представительства за рубежом.

Внештатная работа

=С сентября 2006г. – Москва

переводческое агентство «KGTC»

внештатный переводчик – китайский, английский и немецкий языки – письменные технические переводы различной тематики

=Июль 2006г. – август 2007г. Москва

компания «ElectroScooter Co., LLC»

внештатный переводчик: китайский, английский, немецкий язык

Ведение деловой переписки, перевод технической документации (спецификации, инструкции, таможенные документы), переговоры, контракты, командировки (КНР), тематические выставки (электроскутеры, мотоциклы, велосипеды, снегоходы и др.)

Проекты

=август 2006г. – Москва

компания «Мультисофт»

устный перевод на переговорах с китайскими партнерами (тематика: электросчетчики, информационная защита)

=март 2006г. – Москва

11-й Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

менеджер-переводчик, атташе при сборной команде Китая – китайский, английский язык

=сентябрь – декабрь 2005г. – Москва

Журнал «Россия-Китай ХХI век»

корреспондент

работа с зарубежной прессой, статьи (культурологическая тематика)

=февраль – май 2005г. – Москва

VII Международный кинофестиваль детективного кино

менеджер-переводчик

ведение текущей документации на английском и немецком языке

устный перевод на мероприятиях фестиваля

перевод и озвучивание фильмов

работа с иностранными гостями (китайский, английский, немецкий языки)

составление каталога участников фестиваля (китайский, английский языки)

=Сентябрь – декабрь 2004г. г. Шанхай

Школа-лицей при Шанхайском Университете Иностранных Языков

преподаватель

обучение китайских школьников английскому языку (разговорный практикум)