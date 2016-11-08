Евтушенко Надежда Васильевна
Возраст: 23лет
Семейное положение: не замужем
Адрес: г.Харьков
Тел.: 099-46-95-172(моб.)
E-mail: [email protected]
Образование: Высшее
Харьковская Академия Дизайна и Искусств
Знание программ:
· Adobe Photoshop (обработка изображений, создание дизайнаграфических элементов)
· Adobe Illustrator (создание объектов и графическихэлементов).
Навыки работы с CorelDRAW
Опыт работы:
февраль 2015 –апрель 2016
дизайнер Иллюстратор
(Студия armstreet)
Должность: Дизайнер Иллюстратор
Должностные обязанности: создание здание орнаментов для костюмов , ювелирные украшения , векторная графика
Полную версию моего портфолиовы можете увидеть на сайте:
https://www.behance.net/Yvtushenko
Знание языков: владею английским
Дополнительнаяинформация:
· Быстро осваиваюновые программы
· Имею представление о работе с одеждой, тканями, модой
· Опыт взаимодействияс компанией
· Опыт созданиякреативной идеи с нуля
О себе:
Коммуникабельная,ответственно подхожу к работе, стремлюсь кпрофессиональному росту.