nadju

Надежда Евтушенко nadju

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Рисунок, иллюстрацыя

Евтушенко Надежда Васильевна

Возраст: 23лет

Семейное положение: не замужем

Адрес: г.Харьков                    

Тел.: 099-46-95-172(моб.)

E-mail: [email protected]

Образование: Высшее

Харьковская Академия Дизайна и Искусств

 

Знание программ:

·        Adobe Photoshop (обработка изображений, создание дизайнаграфических элементов)

·        Adobe Illustrator (создание объектов и графическихэлементов).

       Навыки работы с CorelDRAW 

Опыт работы:

февраль 2015 –апрель 2016

дизайнер Иллюстратор

(Студия armstreet)

Должность: Дизайнер Иллюстратор

Должностные обязанности: создание здание орнаментов для костюмов , ювелирные украшения , векторная графика

Полную версию моего портфолиовы можете увидеть на сайте:

https://www.behance.net/Yvtushenko

 Знание языков: владею английским

 Дополнительнаяинформация:

·  Быстро осваиваюновые программы

·   Имею представление о работе с одеждой, тканями, модой

·  Опыт взаимодействияс компанией

·  Опыт созданиякреативной идеи с нуля

 

О себе:

Коммуникабельная,ответственно подхожу к работе, стремлюсь кпрофессиональному росту.

 

 

Портфолио