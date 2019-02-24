nagovskij4

Перевод с английского на русский - тематика трейдинг. Нужен качественный перевод по данной тематике. Penny Stock Profit Patterns Guide
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $250
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$35
10 баллов
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Отличный заказчик! Отличное задание. Только рекомендации!
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Спасибо заказ выполнен в срок и качественно, хорошая работа!!!
$250
10 баллов
5 лет назад
Благодарю за сотрудничество и адекватный подход)
Ответный отзыв
Приятно работать с таким исполнителем
$200
10 баллов
5 лет назад
Отличный заказчик! Буду рад новым проектам!
Ответный отзыв
Приятно работать с таким исполнителем