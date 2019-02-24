nagovskij4

Александр Наговский nagovskij4

 
41 годУкраина/Мукачево
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$35
10 баллов
4 года назад
Перевод с английского на русский - тематика Трейдинг
Отличный заказчик! Отличное задание. Только рекомендации!
Спасибо заказ выполнен в срок и качественно, хорошая работа!!!
Ответный отзыв
iammarketolog
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
21 час назад
$250
10 баллов
5 лет назад
«Настройка таргетированной рекламы Google Ads» ГЕО Украина
Благодарю за сотрудничество и адекватный подход)
Приятно работать с таким исполнителем
Ответный отзыв
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$200
10 баллов
5 лет назад
«Настройка таргетированной рекламы Facebook» ГЕО Украина
Отличный заказчик! Буду рад новым проектам!
Приятно работать с таким исполнителем
Ответный отзыв