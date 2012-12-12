Создание и дальнейшая поддержка (по договорённости) JavaScript/Flash-приложений (как отдельно, так и в связке), разработка AIR-приложений, вёрстка веб-страниц по готовому дизайну (поддержка IE до 7 версии, включительно).
Профессиональные навыки:
- Flash AS2, AS3, AIR
- Javascript, JQuery
- HTML, CSS
Выдача контактов - по запросу через ЛС.
ВНИМАНИЕ! Условия выполнения заказа и ТЗ обсуждаются до начала работ.
Схема работы:
Утверждение ТЗ -> разработка (без предоплаты!) -> отзыв, оплата оставшейся части -> передача исходников.
Работа на сервере заказчика производится с предоплатой в 50%. Предоплата не возвращается.
Любые изменения в ТЗ, произведённые после утверждения цены, учитываются и обговариваются отдельно: мелкие и незначительные поправки (другой цвет/шрифт/размер и т.д.), не влияющие на размер работ производятся сразу и бесплатно; остальные - в конце работы, по отдельно оговорённым условиям.