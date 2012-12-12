Разработка JS/flash-приложений (AS2/3), вёрстка по готовому дизайну.

Создание и дальнейшая поддержка (по договорённости) JavaScript/Flash-приложений (как отдельно, так и в связке), разработка AIR-приложений, вёрстка веб-страниц по готовому дизайну (поддержка IE до 7 версии, включительно).

Профессиональные навыки:

- Flash AS2, AS3, AIR

- Javascript, JQuery

- HTML, CSS

Выдача контактов - по запросу через ЛС.

ВНИМАНИЕ! Условия выполнения заказа и ТЗ обсуждаются до начала работ.

Схема работы:

Утверждение ТЗ -> разработка (без предоплаты!) -> отзыв, оплата оставшейся части -> передача исходников.

Работа на сервере заказчика производится с предоплатой в 50%. Предоплата не возвращается.

Любые изменения в ТЗ, произведённые после утверждения цены, учитываются и обговариваются отдельно: мелкие и незначительные поправки (другой цвет/шрифт/размер и т.д.), не влияющие на размер работ производятся сразу и бесплатно; остальные - в конце работы, по отдельно оговорённым условиям.