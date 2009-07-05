napoleonik

1) Статья на тему юмор, про анекдоты на 2000 знаков 2) Набор статей по психологии для блога 3 статьи на 2000 знаков и 3 статьи-поста на 1000 знаков...(темы на выбор, о саморазвитии, мотивации, о борьбе с ...
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- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать две оптимизированные новости для главной страницы сайта примерно по 500 знаков каждая. Тематика простая-юмор, развлечения. ТЗ 1)Первая новость. Ключевик "приколы" Суть новости- На нашем сайте открылся новый раздел приколы, там прикольные видео, аудио, картинки, смешные истории и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Вообщем есть небольшой промо текст, написанный мной. Около 700 знаков. Нужно его проверить на ошибки(стилистические, пунктуационные) и если потребуется откорректировать. Также если позволяет Ваша фантазия что-нибудь добавить, приписать немного. На ваше усмотрение. Тематика текста(Домены) Указывайте плиз сумму за ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен14 лет назад
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