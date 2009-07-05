napoleonik

Радик Ильясов napoleonik

 
37 летРоссия/Уфа
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Нужны статьи!

    1) Статья на тему юмор, про анекдоты на 2000 знаков 2) Набор статей по психологии для блога 3 статьи на 2000 знаков и 3 статьи-поста на 1000 знаков...(темы на выбор, о саморазвитии, мотивации, о борьбе с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать две оптимизированные новости

    Нужно написать две оптимизированные новости для главной страницы сайта примерно по 500 знаков каждая. Тематика простая-юмор, развлечения. ТЗ 1)Первая новость. Ключевик "приколы" Суть новости- На нашем сайте открылся новый раздел приколы, там прикольные видео, аудио, картинки, смешные истории и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отредактировать небольшой промо-текст

    Вообщем есть небольшой промо текст, написанный мной. Около 700 знаков. Нужно его проверить на ошибки(стилистические, пунктуационные) и если потребуется откорректировать. Также если позволяет Ваша фантазия что-нибудь добавить, приписать немного. На ваше усмотрение. Тематика текста(Домены) Указывайте плиз сумму за ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нужны статьи!
Даже не знаю, кого благодарить: Радика за приятное сотрудничество или сервис Веблансера за то, что помогает мне находить таких заказчиков. Всё замечательно. Готова и дальше работать с этим человеком.
Марина, спасибо тебе за отличные статьи!!! учла все мои пожелания...
Ответный отзыв
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Написать две оптимизированные новости
Приятно было поработать. Жаль, что так мало. =)
Марина просто суперски справилась с заказом! Всё сделала очень оперативно и качественно. Просто слов не было...один восторг...думаю я нашел своего копирайтера!
Ответный отзыв
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
$1
10 баллов
14 лет назад
Отредактировать небольшой промо-текст
Очень хороший заказчик, приятно было пообщаться и поработать.
Надежда отлично справилась с моим заказом . Огромное спасибо ей за это. Очень рекомендую.
Ответный отзыв