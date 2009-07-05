napoleonik

Вообщем есть небольшой промо текст, написанный мной. Около 700 знаков. Нужно его проверить на ошибки(стилистические, пунктуационные) и если потребуется откорректировать. Также если позволяет Ваша фантазия что-нибудь добавить, приписать немного. На ваше усмотрение. Тематика текста(Домены) Указывайте плиз сумму за ...