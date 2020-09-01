nastia_kovach

Нужно создать Landing Page для ремонтного сервиса кофемашин на 5 секций Пример: [url=https://espressoclinic.com/]https://espressoclinic.com/[/url] Пожалуйста,пишите заранее стоимость и сроки выполнения
Анастасия Ковач nastia_kovachnastia_kovach
23 годаУкраина/Ужгород
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-designer /Веб-дизайнер
Здравствуйте,давайте знакомиться!
Меня зовут Анастасия и я веб-дизайнер (Junior).
Вот уже почти год как я занимаюсь любимым делом — дизайном сайтов,а именно разрабатываю Landing pade.
Внимательна к деталям и пунктуальна.Все работы сдаю в срок. Всегда прислушиваюсь к критике, но могу и отстоять свое мнение.
Для своих работ использую Figma и Photoshop.
Примеры моих работ можно просмотреть здесь : https://www.behance.net/nastiakovach
Контактная почта: [email protected]
Спасибо что уделили время для просмотра,надеюсь на дальнейшее сотрудничество 🤝
- Дизайн сайтов111 заявокЗакрыт3 года назад