nastia_kovach

Web-designer /Веб-дизайнер

Здравствуйте,давайте знакомиться! 

Меня зовут Анастасия и я веб-дизайнер (Junior).

Вот уже почти год как я занимаюсь любимым делом — дизайном сайтов,а именно разрабатываю Landing pade.

Внимательна к деталям и пунктуальна.Все работы сдаю в срок. Всегда прислушиваюсь к критике, но могу и отстоять свое мнение.

Для своих работ использую Figma и Photoshop.

Примеры моих работ можно просмотреть здесь : https://www.behance.net/nastiakovach

Контактная почта: [email protected]

Спасибо что уделили время для просмотра,надеюсь на дальнейшее сотрудничество 🤝