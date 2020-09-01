nastia_kovach

Анастасия Ковач nastia_kovach

 
23 годаУкраина/Ужгород
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-designer /Веб-дизайнер

Здравствуйте,давайте знакомиться! 

Меня зовут Анастасия и я веб-дизайнер (Junior).

Вот уже почти год как я занимаюсь любимым делом  — дизайном сайтов,а именно разрабатываю Landing pade.

Внимательна к деталям и пунктуальна.Все работы сдаю в срок. Всегда прислушиваюсь к критике, но могу и отстоять свое мнение.

Для своих работ использую Figma и Photoshop.

Примеры моих работ можно просмотреть здесьhttps://www.behance.net/nastiakovach 

Контактная почта: [email protected] 

Спасибо что уделили время для просмотра,надеюсь на дальнейшее сотрудничество 🤝

Дизайн сайтаFigma

  • Создать Landing Page

    Нужно создать Landing Page для ремонтного сервиса кофемашин на 5 секций  Пример: [url=https://espressoclinic.com/]https://espressoclinic.com/[/url] Пожалуйста,пишите заранее стоимость и сроки выполнения

    Дизайн сайтов111 заявок
    Закрыт
    3 года назад