UI/UX designer
Вывожу бизнес на новый уровень благодаря продуманному интерфейсу и эффективному дизайну. Создаю не просто картинку, а решения проблем.
Эффектно выделю Вас среди Ваших конкурентов.
Основные направления работы:
▪ UI/UX дизайн
▪ Landing page
▪ Многостраничные сайты
▪ Интернет-магазины
▪ Прототипы
В своей работе я использую:
- Фотошоп;
- Фигма
Портфолио: https://www.behance.net/nastya1510
Буду рада сотрудничеству!
Мои контакты для связи : [email protected] ; +7(951) 950 92 21; Telegram: @nastya1510
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