UI/UX designer

Вывожу бизнес на новый уровень благодаря продуманному интерфейсу и эффективному дизайну. Создаю не просто картинку, а решения проблем.

Эффектно выделю Вас среди Ваших конкурентов.

Основные направления работы:

▪ UI/UX дизайн

▪ Landing page

▪ Многостраничные сайты

▪ Интернет-магазины

▪ Прототипы

В своей работе я использую:

- Фотошоп;

- Фигма

Портфолио: https://www.behance.net/nastya1510

Буду рада сотрудничеству!

Мои контакты для связи : [email protected] ; +7(951) 950 92 21; Telegram: @nastya1510