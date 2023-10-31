nata1905sha

Наталя nata1905sha

 
50 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рерайтінг, копірайтинг, гарний переклад з російської мови на українську і навпаки

Качественные тексты в указанные сроки.

Мені притаманні грамотність, відповідальність, чесність і бажання працювати.

Портфолио

Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#342
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#805
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#2768