Рерайтінг, копірайтинг, гарний переклад з російської мови на українську і навпаки
Качественные тексты в указанные сроки.
Мені притаманні грамотність, відповідальність, чесність і бажання працювати.
Портфолио
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Рерайтинг
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$2/час
от $5от 1 дня
#342
Редактирование и Корректура
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$2/час
от $2от 1 дня
#805
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#2768