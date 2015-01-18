natali_2701

Необходимо заполнить товарами интернет-магазин женской одежды. Каждый товар нужно описать. На одну позицию три фото. Прилагается таблица с техническими характеристиками. Товаров 200-300.
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Закрыт
10 лет назад
Необходимо заполнить товарами интернет-магазин женской одежды. Каждый товар нужно описать. На одну позицию три фото. Прилагается таблица с техническими характеристиками. Товаров 200-300.
Необходимо произвести комплексный аудит интернет магазина с последующим SEO-продвижением.