$50
Нужен парсер на c# для сайта [url=http://e.intimcity.nl/]e.intimcity.nl/[/url] поля: Имя Возр рост вес Стоим город Метро тел фото коменатрии
Прикладное ПО18 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужен парсер на c# для сайта [url=http://e.intimcity.nl/]e.intimcity.nl/[/url] поля: Имя Возр рост вес Стоим город Метро тел фото коменатрии
Собственно приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/vunderkind-mir-zivotnyh-poznavatel/id1090342108 Требования 500-800 символов Уникальность 2-3 картинки В тексте подчеркнуть: Развивающие свойства приложения Красочность Многофункциональность Главное не объем а качество.