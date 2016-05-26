natan100

Ефремов natan100

 
40 летМонголия/Улан-Батор
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Подготовка рекламного описания детской iOS

    $5

    Собственно приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/vunderkind-mir-zivotnyh-poznavatel/id1090342108 Требования 500-800 символов Уникальность 2-3 картинки В тексте подчеркнуть: Развивающие свойства приложения Красочность Многофункциональность Главное не объем а качество.

    iOS
    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Подготовка рекламного описания детской iOS
С Натаном приятно работать. Задания чёткие, оплата своевременная, общение адекватное. Рекомендую, хороший заказчик =)
Заказывал описание детского приложения работа очень понравилось.
Ответный отзыв