nathalie1981

Перевод с/на английский язык. Нотариальное заверение.

Сведения о себе

Дата рождения:

20 марта 1981 г.

Телефон: +38050-630-27-02,

Скайп: red_nathalie_1981

nathalie.lobkova@gmail.com

Местонахождение: г. Киев

Образование:

01.09.2001-30.06.2005.

Донецкий институт социального образования

Факультет: филология. Диплом специалиста.

Специальность: перевод. Квалификация: переводчик.

Опыт работы:

1. с 2003...- частное репетиторство, частные переводы текстов различной тематики

2. февраль - март 2003 г. - педагогическая практика в школе № 96 г. Донецка

3. февраль - март 2004 г. - переводческая практика в Savi Build co LTD.

4. с 01 апреля 2005 г. по 01 марта 2006 г. - секретарь-переводчик, ЧП «Контакт»

5. с 01 марта 2007 г. по 01 апреля 2010 г. - переводчик ООО «Термо Техно Украина» (перевод технической документации к оборудованию, деловой корреспонденции, текстов юридической и экономической тематики)

6. с апреля 2010 г. … – переводчик фрилансер: переводы для кафедры стоматологии детского возраста ФИПО ДНМУ им.

Горького (перевод на английский,украинский языки); частные переводы экономических,юридических (договоры, уставы, апостили и др.), технических,медицинских текстов, перевод личной документации (паспорт,свидетельства, сертификаты и т.д.), а также перевод текстов общей тематики: косметология, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость и др;

сотрудничество с бюро переводов и другими переводческими компаниями.

7. с сентября 2013 г. – июль 2014 г. - переводчик, Отдел перспективного развития завода, ПрАО «Донецксталь» (письменный и устный перевод: техническая тематика)

8. с ноября 2014 г. по настоящее время – переводчик, менеджер проектов, Бюро переводов Юнона, г. Киев (письменные и устные переводы различной тематики, управление проектами, работа в системе управления переводческими проектами XTRF)

Объем работы в день: 5-10 учетных страниц (1 стр. = 1800 знаков с пробелами)

Знание языков: русский (родной), украинский (родной), английский (продвинутый уровень), французский (базовый уровень) языки.

Навыки работы с компьютером: Microsoft office (Word, Power point, Excel, Outlook), ABBYY FineReader, Internet, Acrodat, Trados 2015

Справочники и словари: ABBYY Lingvo 11, Мультитран, Интернет ресурсы.

Оборудование: принтер, сканер.

Личные качества: аккуратность, усидчивость, методичность, стрессоустойчивость, саморазвитие, коммуникабельность, пунктуальность.

Дополнительные навыки:

-оперативная обработка большого потока информации;

-умение работать на опережение: предвосхищать потребности руководителя, читать между строк, все понимать без лишних вопросов, умение предвидеть развитие событий;

-способность качественно выполнять широкий круг обязанностей, умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям деловой среды;

-умение управлять информационными потоками;

-умение корректно обращаться с любой конфиденциальной информацией;

-навыки по контролю и координированию (встреч, проектов, всего, что поручает руководитель).

Ищу работу (удаленная занятость) переводчика с/на английский, украинский, русский языки.

Стоимость 1 учетной страницы перевода – от 4 - 7,5 долларов (от 80 грн до 200 грн)