nathalie1981

Нужен письменный перевод (примерно 200 условных страниц) с английского языка на украинский язык.Тематика перевода: сложная техническая. Опыт перевода технической тематики от 5 лет. (переводчики без резюме и опыта работы рассматриваться не будут).Оплата удобным для Вас способом ...
Сведения о себе
Дата рождения:
20 марта 1981 г.
Телефон: +38050-630-27-02,
Скайп: red_nathalie_1981
nathalie.lobkova@gmail.com
Местонахождение: г. Киев
Образование:
01.09.2001-30.06.2005.
Донецкий институт социального образования
Факультет: филология. Диплом специалиста.
Специальность: перевод. Квалификация: переводчик.
Опыт работы:
1. с 2003...- частное репетиторство, частные переводы текстов различной тематики
2. февраль - март 2003 г. - педагогическая практика в школе № 96 г. Донецка
3. февраль - март 2004 г. - переводческая практика в Savi Build co LTD.
4. с 01 апреля 2005 г. по 01 марта 2006 г. - секретарь-переводчик, ЧП «Контакт»
5. с 01 марта 2007 г. по 01 апреля 2010 г. - переводчик ООО «Термо Техно Украина» (перевод технической документации к оборудованию, деловой корреспонденции, текстов юридической и экономической тематики)
6. с апреля 2010 г. … – переводчик фрилансер: переводы для кафедры стоматологии детского возраста ФИПО ДНМУ им.
Горького (перевод на английский,украинский языки); частные переводы экономических,юридических (договоры, уставы, апостили и др.), технических,медицинских текстов, перевод личной документации (паспорт,свидетельства, сертификаты и т.д.), а также перевод текстов общей тематики: косметология, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость и др;
сотрудничество с бюро переводов и другими переводческими компаниями.
7. с сентября 2013 г. – июль 2014 г. - переводчик, Отдел перспективного развития завода, ПрАО «Донецксталь» (письменный и устный перевод: техническая тематика)
8. с ноября 2014 г. по настоящее время – переводчик, менеджер проектов, Бюро переводов Юнона, г. Киев (письменные и устные переводы различной тематики, управление проектами, работа в системе управления переводческими проектами XTRF)
Объем работы в день: 5-10 учетных страниц (1 стр. = 1800 знаков с пробелами)
Знание языков: русский (родной), украинский (родной), английский (продвинутый уровень), французский (базовый уровень) языки.
Навыки работы с компьютером: Microsoft office (Word, Power point, Excel, Outlook), ABBYY FineReader, Internet, Acrodat, Trados 2015
Справочники и словари: ABBYY Lingvo 11, Мультитран, Интернет ресурсы.
Оборудование: принтер, сканер.
Личные качества: аккуратность, усидчивость, методичность, стрессоустойчивость, саморазвитие, коммуникабельность, пунктуальность.
Дополнительные навыки:
-оперативная обработка большого потока информации;
-умение работать на опережение: предвосхищать потребности руководителя, читать между строк, все понимать без лишних вопросов, умение предвидеть развитие событий;
-способность качественно выполнять широкий круг обязанностей, умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям деловой среды;
-умение управлять информационными потоками;
-умение корректно обращаться с любой конфиденциальной информацией;
-навыки по контролю и координированию (встреч, проектов, всего, что поручает руководитель).
Ищу работу (удаленная занятость) переводчика с/на английский, украинский, русский языки.
Стоимость 1 учетной страницы перевода – от 4 - 7,5 долларов (от 80 грн до 200 грн)
- Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад