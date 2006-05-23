есть задачка "прикрутить" на сайт (с ситемой управления контентом Mamba), желательно с внедрением в имеющийся дизайн, системы он-лайн тестирования. чтобы не городить огород, есть мысль использовать готовую систему тестирования (описание вышлю по заявке на почту - ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
в настоящий момент разрабатывается концепция нового российского игорового интернет-проекта. Приглашаем к сотрудничеству фрилансеров, способных рисовать, генерить... словом создавать. Задачка: нарисовать флеш-игру, (по движку - аналог "Жуков") + создать сайт иры. ТЗ и описание - претендентам ...Разработка игр6 заявокЗакрыт18 лет назад
учебному центру необходимо создание (или "прикрутка" уже имеющегося) движка для выставления счетов (сбербанк, почта) клиентам посредством их обращения на наш сайт. База данных клиентов должна экспортироваться на сервер из внутренней системы учета их данных (№ договора, ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт18 лет назад