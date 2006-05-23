navigator

Центр Учебный navigator

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Система on-line тестирования для учебного центра

    есть задачка "прикрутить" на сайт (с ситемой управления контентом Mamba), желательно с внедрением в имеющийся дизайн, системы он-лайн тестирования. чтобы не городить огород, есть мысль использовать готовую систему тестирования (описание вышлю по заявке на почту - ...

    Oracle
    Прочее9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб - игра

    в настоящий момент разрабатывается концепция нового российского игорового интернет-проекта. Приглашаем к сотрудничеству фрилансеров, способных рисовать, генерить... словом создавать. Задачка: нарисовать флеш-игру, (по движку - аналог "Жуков") + создать сайт иры. ТЗ и описание - претендентам ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Интернет - система выставления счетов (биллинг) + их он-лайн оплата

    учебному центру необходимо создание (или "прикрутка" уже имеющегося) движка для выставления счетов (сбербанк, почта) клиентам посредством их обращения на наш сайт. База данных клиентов должна экспортироваться на сервер из внутренней системы учета их данных (№ договора, ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад