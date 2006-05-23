есть задачка "прикрутить" на сайт (с ситемой управления контентом Mamba), желательно с внедрением в имеющийся дизайн, системы он-лайн тестирования. чтобы не городить огород, есть мысль использовать готовую систему тестирования (описание вышлю по заявке на почту - ...