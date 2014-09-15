nazarov_a

Алексей nazarov_a

 
29 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов под ключ. Только по предоплате.

Разработка сайтов под ключ, создание фирменного стиля компании, создание логотипа. Дизайн сайта, дизайн для печати.

Создание интернет магазинов. Раскрутка сайтов в поисковых системах. Обслуживание и наполнение сайтов.

Сайт-визитка от  250 $

Интернет магазин от 400$

Интернет портал от  500 $

Корпоративный сайт от  350 $

Одностраничник ( landing page )от 250 $

Разработка логотипа 70$ 

Дизайн сайтаЛоготип для сайтаСайт-визитка
Отзывы заказчиков
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Все хорошо сделал. Рекомендую!
Отличный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
Ответный отзыв
Yarolsav
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$240
10 баллов
9 лет назад
Разработка сайта для свадебного видеооператора
За время работы Алексей зарекомендовал себя как настоящий мастер своего дела и просто хороший человек. За пару дней сделал сайт, который другие исполнители хотели взять на неделю. Правильно понял концепцию, грамотно вносил правки и все время держал в курсе событий. В общем работа Алексея порадовала на 5 с плюсом) Настоятельно рекомендую!!!))
Отличный заказчик! Грамотное тз. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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нет отзывов
от $100
от 1 дня
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