Разработка сайтов под ключ. Только по предоплате.
Разработка сайтов под ключ, создание фирменного стиля компании, создание логотипа. Дизайн сайта, дизайн для печати.
Создание интернет магазинов. Раскрутка сайтов в поисковых системах. Обслуживание и наполнение сайтов.
Сайт-визитка от 250 $
Интернет магазин от 400$
Интернет портал от 500 $
Корпоративный сайт от 350 $
Одностраничник ( landing page )от 250 $
Разработка логотипа 70$
Портфолио
- Сайт-визитка фотографа Виталия Матковского254 просмотра
- Сайт-визитка Ziffir301 просмотр
- Сиблогистика157 просмотров
- Интернет магазин "Двери Белоруссии"295 просмотров
- Спортивно-развлекательный комплекс Силин197 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо сделал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
$240
10 баллов
9 лет назад
За время работы Алексей зарекомендовал себя как настоящий мастер своего дела и просто хороший человек. За пару дней сделал сайт, который другие исполнители хотели взять на неделю. Правильно понял концепцию, грамотно вносил правки и все время держал в курсе событий. В общем работа Алексея порадовала на 5 с плюсом) Настоятельно рекомендую!!!))
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Грамотное тз. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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нет отзывов
от $100
от 1 дня
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