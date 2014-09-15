За время работы Алексей зарекомендовал себя как настоящий мастер своего дела и просто хороший человек. За пару дней сделал сайт, который другие исполнители хотели взять на неделю. Правильно понял концепцию, грамотно вносил правки и все время держал в курсе событий. В общем работа Алексея порадовала на 5 с плюсом) Настоятельно рекомендую!!!))