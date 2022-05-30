$35
в любое УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС время. В ВАШЕМ ГОРОДЕ. Работа со свободным графиком, быстрым и простым оформлением. Нужно прийти в офис, получить форму, доставить 6 заказов и получить от меня ...
Подбор персонала (HR)1 заявка
Закрыт
год назад
в любое УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС время. В ВАШЕМ ГОРОДЕ. Работа со свободным графиком, быстрым и простым оформлением. Нужно прийти в офис, получить форму, доставить 6 заказов и получить от меня ...
Инфографика, сделать дизайн для 9 карточек ( подобрать красивый одинаковый фон) и сделать карточки более привлекательными визуально, сделать инфографику для 5 карточек товара для маркетплейса Ozon под ключ.