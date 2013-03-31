Работу хорошего контент-менеджера «не видно».

С Вас четкие требования (желательно в форме ТЗ) – с меня пунктуальность и ответственность. Не сторонник саморекламы, let's go to work!

верстка контента (HTML, CSS) ;

; SEO оптимизация; ;

обработка графики ;

; наполнение ИМ «под ключ»;

PDF/сканы в HTML;

транскрибирование.

На связи с 09:00 до 00:00, всегда в рабочем режиме.