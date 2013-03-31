Работу хорошего контент-менеджера «не видно».
С Вас четкие требования (желательно в форме ТЗ) – с меня пунктуальность и ответственность. Не сторонник саморекламы, let's go to work!
- верстка контента (HTML, CSS);
- SEO оптимизация; ;
- обработка графики;
- наполнение ИМ «под ключ»;
- PDF/сканы в HTML;
- транскрибирование.
На связи с 09:00 до 00:00, всегда в рабочем режиме.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
12 лет назад
Справился с задачей)
$12
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Александр ответственно подошел к заданию. Разрешил все трудности которые возникли в ходе работы. Рекомендую!
$40
10 баллов
12 лет назад
Александр, ответственно подошел к делу, выполнил все в срок. За те же деньги по моей просьбе был выполнен больший объем работы, чем изначально договаривались.
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга