neatmann

Александр neatmann

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Работу хорошего контент-менеджера «не видно».

С Вас четкие требования (желательно в форме ТЗ) – с меня пунктуальность и ответственность. Не сторонник саморекламы, let's go to work!

  • верстка контента (HTML, CSS);
  • SEO оптимизация; ;
  • обработка графики;
  • наполнение ИМ «под ключ»;
  • PDF/сканы в HTML;
  • транскрибирование.

На связи с 09:00 до 00:00, всегда в рабочем режиме.

Отзывы заказчиков

lexxcorp
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Обменяться тематическими баннерами с сайтами
Справился с задачей)
DoubleTrouble2
Сергей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Перенести 17 записей c WordPress на WordPress
WordPress
Александр ответственно подошел к заданию. Разрешил все трудности которые возникли в ходе работы. Рекомендую!
arturkhronin
Артур 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Наполнить магазин кофемашин товарами
Александр, ответственно подошел к делу, выполнил все в срок. За те же деньги по моей просьбе был выполнен больший объем работы, чем изначально договаривались.
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга