nechip-mi

Михаил nechip-mi

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качество и срок! Ответственный подход к выполнению задач!

### Михаил Фрилансер
##### Python Разработчик | Базы данных | Web-разработка

Привет! Я Михаил, Python разработчик с фокусом на базах данных и веб-разработке. Я специализируюсь в следующих областях:

#### Технические навыки:
- Языки программирования: Python, SQL
- Базы данных: PostgreSQL, MySQL
- Фреймворки: Django, Django REST Framework (DRF)
- Библиотеки и инструменты: aiogram, BeautifulSoup, Kivy
- Веб-технологии: HTML, CSS, JavaScript
- Версионный контроль: Git

Проекты:

https://github.com/Mishelaugust?tab=repositories

Контакты:

https://t.me/son_of_stallone

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