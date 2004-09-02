Требуется разработать простую конфигурацию 'Аптека' на платформе 1С Предприятие. В процессе работы необходимо опираться на предоставленное техническое задание. Убедитесь, что решение соответствует всем требованиям и стандартам разработки.
### Михаил Фрилансер
##### Python Разработчик | Базы данных | Web-разработка
Привет! Я Михаил, Python разработчик с фокусом на базах данных и веб-разработке. Я специализируюсь в следующих областях:
#### Технические навыки:
- Языки программирования: Python, SQL
- Базы данных: PostgreSQL, MySQL
- Фреймворки: Django, Django REST Framework (DRF)
- Библиотеки и инструменты: aiogram, BeautifulSoup, Kivy
- Веб-технологии: HTML, CSS, JavaScript
- Версионный контроль: Git
Проекты:
https://github.com/Mishelaugust?tab=repositories
Контакты:
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