Компоненты написаны на ATL\WTL, C#. Необходимо внести изменения в код программы, с комментариями, в соответствии с ТЗ на доработку (ТЗ+код передаются по email после предварительной договоренности). Пожелания к разработчику: опыт работы с .net interoperability, ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $400
Необходима доработка серверного части приложения (Linux). Приложение позволяет поддерживать соединение через слабые линии связи между клиентской и серверной частями. Запускается в в виде deamon, прослушивает порт, принимает соединение от клиентской части, соединяется сервером БД. Надо изменить ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $2000
Proxy-каскад для клиент-серверного приложения банковской системы. Клиентская часть proxy-каскада запускается под Windows, серверная - под Linux. Клиентская и серверная части банковской системы взаимодействуют между собой через proxy-каскад по протоколу SQLNet. Для поддержания сессии ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт19 лет назад