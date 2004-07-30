Компоненты написаны на ATL\WTL, C#. Необходимо внести изменения в код программы, с комментариями, в соответствии с ТЗ на доработку (ТЗ+код передаются по email после предварительной договоренности). Пожелания к разработчику: опыт работы с .net interoperability, ...