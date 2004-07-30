nedol

Недоливко Олег nedol

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка компонент программы

    Компоненты написаны на ATL\WTL, C#. Необходимо внести изменения в код программы, с комментариями, в соответствии с ТЗ на доработку (ТЗ+код передаются по email после предварительной договоренности). Пожелания к разработчику: опыт работы с .net interoperability, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка серверной части

    $400

    Необходима доработка серверного части приложения (Linux). Приложение позволяет поддерживать соединение через слабые линии связи между клиентской и серверной частями. Запускается в в виде deamon, прослушивает порт, принимает соединение от клиентской части, соединяется сервером БД. Надо изменить ...

    Linux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Proxy-каскад

    $2000

    Proxy-каскад для клиент-серверного приложения банковской системы. Клиентская часть proxy-каскада запускается под Windows, серверная - под Linux. Клиентская и серверная части банковской системы взаимодействуют между собой через proxy-каскад по протоколу SQLNet. Для поддержания сессии ...

    Linux
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    19 лет назад