Требуется разработка двух приложений для работы с сом-портом и модемным соединением. Первое приложение будет следить за сетевым окружением и отправлять данные через API. Второе приложение должно иметь режим настройки и режим соединения, позволяя выбирать сом-порт и модемное соединение, а также отправлять данные на модем. Необходимы исходные коды.
Proxy-каскад
Proxy-каскад для клиент-серверного приложения банковской системы. Клиентская часть proxy-каскада запускается под Windows, серверная - под Linux. Клиентская и серверная части банковской системы взаимодействуют между собой через proxy-каскад по протоколу SQLNet. Для поддержания сессии банковского приложения необходимо реализовать постоянное соединение и восстановление соединения между частями proxy-каскада. Среды разработки: для Windows - .net(remoting) || WinSockets , для Linux - Qt.
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