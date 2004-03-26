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ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО СДЕЛАЕТЕ ИЛИ ХОТИТЕ ДЕЛАТЬ, КАК ПРОКСИ - НЕ ПИШИТЕ!

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ, КАК ПЛАГИН К ИЕ.....

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Необходим ___исходник___ баннерорезки.

Это программа, которая действует на подобии ___фаерола___, т.е. пользователь, на чьей машине установлена эта резалка, заходит на какой то сайт и эта программка вырезает все баннеры заменяя их текстом - [banner]:. Например, ; - не выводясь в броузер заменяется на [banner].

Поиск необходимо проводить по размеру и потому необходимо предусмотреть возможность добавления баннеров новых размеров, которые хранятся в отдельном файле!

Также необходимо, что бы в откомпилированном состоянии она имела, как наиболее меньший размер, что бы не сильно нагружала своим размером основную часть!

Язык: Си подобный

Платформа: Windows - NT, 2K, XP. (Так же желательно и более рание версии но не обьязательно)

Среда: при предоставлении исходника необходимо также предоставлять все необходимые модули для компиляции и сборки, если они не стандартные.

P.S. так как это, что то на подобии фаервола, то и броузеры поддерживать должна все /стандартные / ;-)

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если сделаете быстро и качественно - возможен бонус! )