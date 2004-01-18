Программа на Matlab

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка543 просмотра

В Среде Matlab Мне нужно:

моделирование потока вязкой несжимаемой жидкости по трубе со сложной геометрией

1. в цилиндре

2. в цилиндре с сужением

3. в цилиндре с развилкой

Нужно использовать уравнение Навье-Стокса и метод сеток (метод

конечных разностей)

21 год назад
alexy2k4
Group Alex 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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