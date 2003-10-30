Необходимо создать базу данных для предприятия, которая будет включать систему учета. Разработка прикладного ПО обеспечит эффективное управление данными и оптимизацию бизнес-процессов.
Модуль на C++
Создание модулей на С++ для программы на Fortrane. 4 модуля.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $65Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт21 год назад
- $50
Требуется разработать программу на Delphi для интернет-магазина. Необходимо реализовать интерфейс, разбивку товаров на категории и умный парсер для автоматического обновления прайс-листов с учетом новых позиций. Существуют начальные наработки, которые необходимо доработать и улучшить.Закрыт21 год назад
- $5
Срочно требуется решить задачу по информатике на языке Pascal. Задачка связана с комбинаторикой и требует смекалки и опыта в программировании. Ожидается качественное и быстрое выполнение.Закрыт21 год назад
- $10
Требуется разработка прикладного ПО калькулятора с полноценным функционалом и удобным интерфейсом. Ожидается создание качественного и интуитивно понятного приложения.Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт21 год назад
- $70
Требуется модификация юзерского интерфейса клиентского чата на Delphi. Необходимо внести изменения в исходный код и добавить новые характеристики. Имеются все исходники и необходимые компоненты для компиляции. Проект срочный, требуется опыт в Delphi программировании.Закрыт21 год назад
- $3
Требуется разработка прикладного программного обеспечения с учетом специфики проекта. Ожидается, что фрилансер предложит эффективные решения и реализует функционал в соответствии с поставленными задачами.Закрыт22 года назад
Ищется разработчик для создания программы, обеспечивающей удаленное администрирование домашними устройствами через интернет. Технология почти готова, требуется кодирование и реализация функционала. Проект требует серьезного подхода и имеет перспективы.Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт21 год назад
- $20
Требуется разработать систему управления сайтом на бесплатном хостинге с использованием PHP или Perl без MySQL. База данных должна быть реализована на текстовых файлах (txt или db). Включить модули: фотогалерея, чат, форум и гостевая. Обеспечить функциональность и простоту использования.Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт22 года назад