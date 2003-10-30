Срочно требуется решить задачу по информатике на языке Pascal. Задачка связана с комбинаторикой и требует смекалки и опыта в программировании. Ожидается качественное и быстрое выполнение.
Клиент для интернет магазина
Требуется написать(дописать) программу на Delphi - "клиент для интернет магазина"
Уже есть наброски - в таблицу попадает информация из нескольких форматов баз данных с настройками по полям. и выливается все это дело на ftp/http с авторизацией.
Нужно сделать интерфейс и разбитие товаров на категории. И соответственно "умный" парсер для того что бы автоматом заливать изменения в прайсах (с сохранением связей с описаниями товаров) с учетом появления новых позиций .
Вот такая небольшая простенькая задачка. Мне просто самому не успеть все.. Нужно сделать быстро!
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