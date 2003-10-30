Требуется написать(дописать) программу на Delphi - "клиент для интернет магазина"

Уже есть наброски - в таблицу попадает информация из нескольких форматов баз данных с настройками по полям. и выливается все это дело на ftp/http с авторизацией.

Нужно сделать интерфейс и разбитие товаров на категории. И соответственно "умный" парсер для того что бы автоматом заливать изменения в прайсах (с сохранением связей с описаниями товаров) с учетом появления новых позиций .

Вот такая небольшая простенькая задачка. Мне просто самому не успеть все.. Нужно сделать быстро!