Клиент для интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки287 просмотров

Требуется написать(дописать) программу на Delphi - "клиент для интернет магазина"

Уже есть наброски - в таблицу попадает информация из нескольких форматов баз данных с настройками по полям. и выливается все это дело на ftp/http с авторизацией.

Нужно сделать интерфейс и разбитие товаров на категории. И соответственно "умный" парсер для того что бы автоматом заливать изменения в прайсах (с сохранением связей с описаниями товаров) с учетом появления новых позиций .

Вот такая небольшая простенькая задачка. Мне просто самому не успеть все.. Нужно сделать быстро!

Delphi
21 год назад
shmel
47 лет
21 год в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

geen
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

geen
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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